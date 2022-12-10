Лионель Месси: «Ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков»

раскритиковал тренера Нидерландов Луи ван Гала.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина обыграла соперника (2:2, 4:3 по пенальти) и вышла в полуфинал.

«Есть много деталей, которые вы понимаете на поле.

Я вам говорю, ван Гал пускает пыль в глаза, что он играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать мяч на самых высоких игроков», – заявил капитан Аргентины.

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