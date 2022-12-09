Тренер сборной Марокко: «Почему в Европе не нанимают тренеров-арабов? Будто мы недостойны. Многие африканцы могут тренировать топ-клубы»

Тренер сборной считает, что арабским и африканским тренерам не дают шансов в Европе.

«Возможно, стоит спросить у европейских клубов: «Почему вы не нанимаете тренеров-арабов?» Может быть, это культурный вопрос, может, вопрос менталитета.

Считаю, сейчас невозможно представить, чтобы «Манчестер Сити» или «Барселона» наняли арабского тренера. Они даже не думают об этом, как будто мы недостойны. Будто мы невежественны в футболе или не способны на такую задачу.

Однако в истории бывают моменты, которые заставляют людей передумать. Представители арабской и африканской культур должны показать, что мы готовы.

Я провел семь игр [во главе сборной Марокко], и я в четвертьфинале. Объясните мне это. Объясните это чудо. Опыт? Он не имеет значения. Это навыки. Происхождение, религиозная или культурная принадлежность не имеют значения. Только умения.

Я хочу изменить менталитет. Многие африканские тренеры могут тренировать в Европе, в топ-клубах», – заявил Валид Реграги.

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