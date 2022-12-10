Ничушкин провел первый матч после травмы: 3 броска и «+1» за 22:02 с «Рейнджерс»

вернулся в состав и провел первый матч после травмы.

Российский нападающий сыграл впервые с 25 октября. Он пропустил месяц после операции на голеностопе, которую перенес в ноябре.

Сегодня игрок принял участие в матче регулярного чемпионата с (1:2 Б).

Ничушкин (22:02 – третье время среди форвардов «Эвеланш», 1:46 – в большинстве, 0:22 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и допустил 1 потерю.

В 8 матчах сезона на его счету 12 (7+5) очков.