Ничушкин провел первый матч после травмы: 3 броска и «+1» за 22:02 с «Рейнджерс»
Валерий Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» и провел первый матч после травмы.
Российский нападающий сыграл впервые с 25 октября. Он пропустил месяц после операции на голеностопе, которую перенес в ноябре.
Сегодня игрок принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:2 Б).
Ничушкин (22:02 – третье время среди форвардов «Эвеланш», 1:46 – в большинстве, 0:22 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и допустил 1 потерю.
В 8 матчах сезона на его счету 12 (7+5) очков.
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