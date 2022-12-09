Предложен новый формат плей-офф КХЛ с 2 группами во 2-м раунде. В полуфинал могут выйти все 4 команды одной конференции

рассказал, что формат плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ может измениться.

Для вынесения вопроса на Совет директоров нужно, чтобы большинство клубов проголосовало «за».

«Сегодня вынесли на обсуждение изменение формата плей-офф. На следующей неделе запустим голосование по клубам.

Идея вкратце такова: первый раунд играется внутри конференций, во втором раунде образуется две группы А и Б, в одну попадают команды Запад-1, Восток-4, Запад-3, Восток-2, в другую – Восток-1, Запад-2, Восток-3, Запад-4, и дальше уже из этих групп выходят победители в третий раунд.

В третьем раунде могут оказаться и четыре команды Востока, и четыре команды Запада. Кто-то из клубов поддержал, кто-то не решился высказаться, поэтому мы хотим собрать мнение каждого, а затем уже выносить на Совет директоров», – сказал президент КХЛ.