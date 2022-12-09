Бразилия осталась без медалей пятый ЧМ подряд. Это худшая серия в истории сборной

Бразилия 5-й раз подряд осталась без медалей чемпионата мира.

Сегодня бразильцы проиграли Хорватии в 1/4 финала (1:1, 2:4 по пенальти) и выбыли с турнира.

«Селесао» не могут попасть в призовую тройку чемпионатов мира с 2002 года. Тогда Бразилия стала чемпионом мира.

Это худшая серия за всю историю сборной. Ранее худшим результатом бразильцев были три чемпионата мира без медалей – с ЧМ-1982 по ЧМ-1990.

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