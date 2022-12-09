Бразилия проиграла сборным из Европы все 6 последних матчей в плей-офф ЧМ. Последняя победа – в финале ЧМ-2002
Сборная Бразилии проигрывает европейским сборным в плей-офф ЧМ с 2006 года.
Бразильцы уступили во всех шести матчах плей-офф чемпионатов мира против европейских команд с момента победы над Германией в финале ЧМ-2002 (2:0).
После 2002 года Бразилия последовательно проигрывала Франции (1/4 финала ЧМ-2006), Нидерландам (1/4 финала ЧМ-2010), Германии (1/2 финала ЧМ-2014), Нидерландам (матч за третье место ЧМ-2014) и Бельгии (1/4 финала ЧМ-2018).
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