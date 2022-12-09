Карпин о том, как бы Россия сыграла на ЧМ-2022: «Мальчиками для битья не были бы. Насчет выхода из группы не уверен»

предположил, как сборная России могла бы сыграть на .

– Ваш помощник Виктор Онопко выразил мнение, что если бы сборная России попала на ЧМ, то обязательно вышла бы из группы, и не была бы мальчиками для битья.

– По поводу выхода из группы точно не уверен.

Многое зависело бы от группы, от формы игроков, какие были бы футболисты, количество травм.

То, что не были бы мальчиками для битья, думаю, да, – заявил главный тренер сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ