Ротенберг об ужесточении лимита в КХЛ: «Партия сказала: «Надо», комсомол ответил: «Есть»

высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Как вы относитесь к тому, что в следующем сезоне КХЛ будет по три легионера на клуб?

– Партия сказала: «Надо», комсомол ответил: «Есть».

– Но СКА к этому давно готовился.

– Нас устраивает любой вариант. У нас много своих воспитанников, поэтому мы рассчитываем на своих ребят, – сказал главный тренер .