Ротенберг об ужесточении лимита в КХЛ: «Партия сказала: «Надо», комсомол ответил: «Есть»
Роман Ротенберг высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.
Ранее Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
– Как вы относитесь к тому, что в следующем сезоне КХЛ будет по три легионера на клуб?
– Партия сказала: «Надо», комсомол ответил: «Есть».
– Но СКА к этому давно готовился.
– Нас устраивает любой вариант. У нас много своих воспитанников, поэтому мы рассчитываем на своих ребят, – сказал главный тренер СКА.
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