Месси недоволен судейством Матеу Лаоса: «Нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра»

раскритиковал работу судьи на матче – .

Арбитр Антонио Матеу Лаос показал 15 желтых карточек в 1/4 финала , поставив рекорд чемпионатов мира. 8 предупреждений получили аргентинцы, включая форварда .

«Гнева много, думаю, все не должно было заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не получается быть честным, тебя потом наказывают за это.

Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню», – заявил капитан Аргентины.

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