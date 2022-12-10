Месси недоволен судейством Матеу Лаоса: «Нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра»
Лионель Месси раскритиковал работу судьи на матче Нидерланды – Аргентина.
Арбитр Антонио Матеу Лаос показал 15 желтых карточек в 1/4 финала ЧМ-2022, поставив рекорд чемпионатов мира. 8 предупреждений получили аргентинцы, включая форварда «ПСЖ».
«Гнева много, думаю, все не должно было заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не получается быть честным, тебя потом наказывают за это.
Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню», – заявил капитан Аргентины.
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