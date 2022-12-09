«Реал» никого не подпишет зимой, хотя ему предложили Леау, Гакпо и Гарначо. Трансферов не будет, даже если Азар, Мариано и Одриосола уйдут

не хочет никого покупать зимой, хотя клубу предлагают игроков.

Как пишет Marca, руководство мадридского клуба давно решило, что новичков зимой не будет, даже если два или три игрока покинут «Реал» в ходе предстоящего трансферного окна. Единственным приобретением станет 16-летний нападающий «Палмейрас» Эндрик, который присоединится к «Мадриду» летом 2024 года.

Несмотря на нежелание «Реала» подписывать новичков зимой, агент Жорже Мендеш предложил клубу вингера Рафаэла Леау. Также «Мадриду» предложили подписать вингера ПСВ Коди Гакпо и вингера Алехандро Гарначо.

Руководство и тренерский штаб «Мадрида» не заинтересованы ни в одном из этих игроков.

Карло Анчелотти не рассчитывает на , и Альваро Одриосолу. «Реал» хочет, чтобы они выслушали предложения от других клубов, но игроки не настроены уходить. Даже в случае, если Азар, Диас и Одриосола покинут «Реал», новичков в клубе не будет.

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