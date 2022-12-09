Звездный игрок НБА Леброн Джеймс высказал свое мнение об обмене осужденной в России олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

«Это отличный день для США, для американцев, вернувших Бриттни домой. Ее присутствие очень важно для спортивного мира. Она очень нужна своей жене. Нужна семье. Ее клуб из отчаянно в ней нуждается. Она снова стала частью баскетбольного братства и сестричества, это большой день для нас и для того, что мы пытаемся делать. Честь и слава нашему президенту. Честь и слава Камале Харрис и всем, кто имел хоть какое-то отношение к процессу.

Как сказал мой друг Мэверик Картер, сейчас много людей незаконно удерживаются за решеткой. Мы надеемся, что сможем вернуть их всех», – заявил Джеймс.

Центровая УГМК Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

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