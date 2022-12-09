Энрике после отставки из сборной Испании хочет вернуться в клубный футбол. «Барса» была его последней командой
У Луиса Энрике есть планы на будущее после увольнения из сборной Испании.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, после отставки из сборной Испании, последовавшей за вылетом команды на стадии 1/8 финала ЧМ-2022, 52-летний специалист готов вернуться в клубный футбол.
Последним клубом, в котором работал Энрике, была «Барселона». Он возглавлял ее с 2014 по 2017 год. За это время каталонцы выиграли Лигу чемпионов, дважды победили в Ла Лиге, трижды взяли Кубок Испании, а также по разу выиграли Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
До «Барселоны» Энрике работал с «Сельтой» и «Ромой».
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