По возвращении в США Бриттни Грайнер планируется направить в армейский медицинский центр в Сан-Антонио

Центровая УГМК и «Финикса» Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием.

Как сообщает The New York Times, по возвращении в США Грайнер планируется направить в армейский медицинский центр Брук в Сан-Антонио.

Армейский медицинский центр в Сан-Антонио используется правительством США для восстановления военных, агентов и шпионов, которые возвращаются с заданий, а также тех, кто нуждается в деликатной медицинской помощи. Там олимпийская чемпионка будет осмотрена и получит необходимое лечение.

Прилет звезды женской НБА в США запланирован на утро пятницы.

Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута