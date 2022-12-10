Ван Гал о поражении от Аргентины: «Нидерланды весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»

Луи ван Гал разочарован поражением Нидерландов от .

В матче 1/4 финала нидерландцы проиграли по пенальти (2:2, 3:4 по пенальти) и выбыли с турнира.

«Весь год тренировали пенальти, а в итоге все равно облажались. Я просил игроков бить пенальти в клубах, и они это делали. Но если не забиваешь первые два пенальти, выиграть не получится.

На мой взгляд, пенальти [в основное время] был сомнительный. Я бы хотел пересмотреть его. Но мы проиграли не из-за судьи», – заявил 71-летний специалист.

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