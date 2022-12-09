Промес может получить гражданство России (Иван Карпов)
Квинси Промес может получить российский паспорт.
«Спартак» инициировал получение 30-летним нидерландским футболистом получение гражданства России, об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Тем не менее, на данный момент решение по этому вопросу еще не принято.
В сентябре сообщалось, что процесс получения российских паспортов начали бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо.
Промес начал выступления за «Спартак» в 2014 году. За московский клуб он выступал до лета 2018 года, после чего Квинси перешел в «Севилью». В феврале 2021 года Промес вернулся в «Спартак».
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