В КНДР показали один матч Южной Кореи на ЧМ-2022 – 1:4 от Бразилии. Большинство игр турнира транслировали с задержкой в 1-2 дня

Гостелевидение КНДР впервые показало матч сборной Южной Кореи на .

Как пишет NK News, первым матчем с участием сборной Южной Кореи на ЧМ-2022, показанным в Северной Корее, стала игра 1/8 финала, в которой победила со счетом 4:1.

Центральное телевидение Северной Кореи транслировало большинство игр ЧМ-2022 с задержкой в день или два – показывали и матчи с участием сборных США и . Однако игры до стадии 1/8 финала в стране не транслировали.

Отмечается, что во время ЧМ-2014 в КНДР не показали матчи с участием сборных Южной Кореи и Японии, а во время ЧМ-2018 были проигнорированы только матчи японской сборной.

Показ матчей с участием Японии и США, включая и те, в которых эти сборные победили, – необычная практика для телевидения КНДР.

Необычным было и то, что перед началом игры Южной Кореи и Бразилии комментатор огласил состав команды Паулу Бенту. Обычно в Северной Корее игнорируют все спортивные события с участием Южной Кореи.

Выделяется и то, что большинство рекламных объявлений, размещенных рядом с полем и на стадионах, не были размыты цензурой, хотя обычно это делают. Благодаря этому зрители из Северной Кореи увидели рекламу Coca-Cola, Hyundai и других товаров, которых нет в стране. На старте ЧМ-2022 в эфире не показывали рекламу товаров, произведенных в и Южной Корее, но на более поздних стадиях турнира размывать ее перестали.

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