Роналду будет в запасе Португалии на игру 1/4 финала ЧМ. Рамуш, сделавший хет-трик в 1/8, выйдет в старте (A Bola)

будет в запасе сборной на матч 1/4 финала с .

По данным A Bola, с первых минут на игру против Марокко выйдет нападающий Гонсалу Рамуш, сделавший хет-трик в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

Роналду, как и в предыдущей игре, останется в запасе.

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