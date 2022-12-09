Роналду будет в запасе Португалии на игру 1/4 финала ЧМ. Рамуш, сделавший хет-трик в 1/8, выйдет в старте (A Bola)
Криштиану Роналду будет в запасе сборной Португалии на матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.
По данным A Bola, с первых минут на игру против Марокко выйдет нападающий Гонсалу Рамуш, сделавший хет-трик в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).
Роналду, как и в предыдущей игре, останется в запасе.
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