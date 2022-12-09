Месси отдал 5-й ассист в плей-офф чемпионатов мира и побил рекорд Пеле

установил рекорд чемпионатов мира по голевым передачам в плей-офф.

Ассист Науэлю Молине в 1/4 финала с Нидерландами (1:0, второй тайм) стал для форварда сборной Аргентины 5-м в плей-офф чемпионатов мира.

Это рекорд с момента сбора статистики чемпионатов мира (с 1966 года). Предыдущим рекордсменом был с 4 голевыми передачами.

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