Месси отдал 5-й ассист в плей-офф чемпионатов мира и побил рекорд Пеле

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Пеле рекорды ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по голевым передачам в плей-офф.

Ассист Науэлю Молине в 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (1:0, второй тайм) стал для форварда сборной Аргентины 5-м в плей-офф чемпионатов мира.

Это рекорд с момента сбора статистики чемпионатов мира (с 1966 года). Предыдущим рекордсменом был Пеле с 4 голевыми передачами.

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