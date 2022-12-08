Финал Гран-при. Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри, Чок и Бейтс покажут ритм-танцы
9 декабря в финале Гран-при в итальянском Турине танцевальные дуты представят ритм-танцы.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 21:50 по московскому времени (9 декабря), прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
3. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Вторая разминка
4. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
5. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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