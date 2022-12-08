Финал Гран-при. Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри, Чок и Бейтс покажут ритм-танцы

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9 декабря в финале Гран-при в итальянском Турине танцевальные дуты представят ритм-танцы.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 21:50 по московскому времени (9 декабря), прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

3. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Вторая разминка

4. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара

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