Аргентина выиграла 5 из 6 серий пенальти на чемпионатах мира – больше всех
Сборная Аргентины – рекордсмен чемпионатов мира по выигранным сериям пенальти.
Серия с Нидерландами (4:3) на ЧМ-2022 стала для южноамериканской сборной 6-й на чемпионатах мира. 5 из них Аргентина выиграла, поражение было только от Германии в 1/4 финала ЧМ-2006.
Никто не побеждал в сериях пенальти на чемпионатах мира чаще аргентинцев. У Германии и Хорватии по 4 победы.
В 16 пошел в «Арсенал», чтобы вырваться из бедности и спасти семью от долгов. Теперь Эмилиано Мартинес вывел Аргентину в полуфинал ЧМ!
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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