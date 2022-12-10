Аргентина выиграла 5 из 6 серий пенальти на чемпионатах мира – больше всех

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Сборная Аргентины – рекордсмен чемпионатов мира по выигранным сериям пенальти.

Серия с Нидерландами (4:3) на ЧМ-2022 стала для южноамериканской сборной 6-й на чемпионатах мира. 5 из них Аргентина выиграла, поражение было только от Германии в 1/4 финала ЧМ-2006.

Никто не побеждал в сериях пенальти на чемпионатах мира чаще аргентинцев. У Германии и Хорватии по 4 победы.

В 16 пошел в «Арсенал», чтобы вырваться из бедности и спасти семью от долгов. Теперь Эмилиано Мартинес вывел Аргентину в полуфинал ЧМ!

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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