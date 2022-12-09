Энрике может возглавить «Атлетико» или «МЮ» после отставки из сборной Испании (As)
Луис Энрике готов поработать с «Атлетико» или «Манчестер Юнайтед».
Как пишет As, мадридскому клубу интересен тренер, который покинул сборную Испании после вылета на стадии 1/8 финала ЧМ-2022. Если Диего Симеоне уйдет летом, «Атлетико» обратится к Энрике.
Также интерес к испанцу проявляют клубы АПЛ. Если Энрике и согласится переехать в Англию, то только ради топ-клуба.
Сообщается, что им может стать «Манчестер Юнайтед». Эрика тен Хага могут уволить, если результаты команды во второй части сезона не улучшатся.
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