Энрике может возглавить «Атлетико» или «МЮ» после отставки из сборной Испании (As)

Луис Энрике готов поработать с или «Манчестер Юнайтед».

Как пишет As, мадридскому клубу интересен тренер, который покинул сборную Испании после вылета на стадии 1/8 финала . Если Диего Симеоне уйдет летом, «Атлетико» обратится к Энрике.

Также интерес к испанцу проявляют клубы . Если Энрике и согласится переехать в Англию, то только ради топ-клуба.

Сообщается, что им может стать . Эрика тен Хага могут уволить, если результаты команды во второй части сезона не улучшатся.

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