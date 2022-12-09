Энрике может возглавить «Атлетико» или «МЮ» после отставки из сборной Испании (As)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу Диего Симеоне возможные трансферы Луис Энрике ЧМ-2022 Эрик тен Хаг Футбол

Луис Энрике готов поработать с «Атлетико» или «Манчестер Юнайтед».

Как пишет As, мадридскому клубу интересен тренер, который покинул сборную Испании после вылета на стадии 1/8 финала ЧМ-2022. Если Диего Симеоне уйдет летом, «Атлетико» обратится к Энрике.

Также интерес к испанцу проявляют клубы АПЛ. Если Энрике и согласится переехать в Англию, то только ради топ-клуба.

Сообщается, что им может стать «Манчестер Юнайтед». Эрика тен Хага могут уволить, если результаты команды во второй части сезона не улучшатся.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные