Аргентина 2-й раз вышла в полуфинал ЧМ в XXI веке. В 2014-м аргентинцы проиграли в финале

вышла в полуфинал .

В полуфинале были обыграны (2:2, 4:3 по пенальти)

Аргентина 2-й раз вышла в 1/2 финала ЧМ в XXI веке. Первый был в 2014 году, тогда аргентинцы дошли до финала, но проиграли Германии.

На ЧМ-2002 Аргентина не вышла из группы, на ЧМ-2006 и ЧМ-2010 вылетела в четвертьфинале, на ЧМ-2018 проиграла в 1/8 финала.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ