КХЛ решила не менять систему начисления очков.

Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов.

«Много обсуждается вопрос перехода на трехочковую систему. Мы высказали доводы за и против, услышали клубы и пришли к мнению, что нынешняя система работает, клубам нравится, поэтому решили ничего в этом направлении не менять», – сказал Морозов.

С сезона-2018/19 в Фонбет Чемпионате КХЛ используется двухочковая система, которая применяется в НХЛ.

При ней нет разницы в начислении очков за победу в основное время и вне его пределов (в любом случае по 2).

При трехочковой системе победа в основное время приносит 3 очка, в овертайме или по буллитам – 2.