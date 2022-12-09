КХЛ решила сохранить двухочковую систему
КХЛ решила не менять систему начисления очков.
Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов.
«Много обсуждается вопрос перехода на трехочковую систему. Мы высказали доводы за и против, услышали клубы и пришли к мнению, что нынешняя система работает, клубам нравится, поэтому решили ничего в этом направлении не менять», – сказал Морозов.
С сезона-2018/19 в Фонбет Чемпионате КХЛ используется двухочковая система, которая применяется в НХЛ.
При ней нет разницы в начислении очков за победу в основное время и вне его пределов (в любом случае по 2).
При трехочковой системе победа в основное время приносит 3 очка, в овертайме или по буллитам – 2.
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