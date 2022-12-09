Месси забил 10-й гол на ЧМ и догнал Батистуту. До рекорда Клозе 6 мячей

забил 10-й гол на чемпионатах мира.

Форвард сборной отметился голом в матче 1/4 финала с Нидерландами (2:1, второй тайм), реализовав пенальти.

Чтобы повторить рекорд по голам на чемпионатах мира, Месси надо забить еще 6 голов.

Лео догнал по голам на чемпионатах мира. При этом Месси достиг 10 голов за 24 матча, Батисту понадобилось лишь 12 игр.

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