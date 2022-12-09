Месси забил 10-й гол на ЧМ и догнал Батистуту. До рекорда Клозе 6 мячей

Теги Мирослав Клозе Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Габриэль Батистута ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси забил 10-й гол на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины отметился голом в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:1, второй тайм), реализовав пенальти. 

Чтобы повторить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира, Месси надо забить еще 6 голов.

Лео догнал Габриэля Батистуту по голам на чемпионатах мира. При этом Месси достиг 10 голов за 24 матча, Батисту понадобилось лишь 12 игр.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные