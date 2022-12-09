Месси забил 10-й гол на ЧМ и догнал Батистуту. До рекорда Клозе 6 мячей
Лионель Месси забил 10-й гол на чемпионатах мира.
Форвард сборной Аргентины отметился голом в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:1, второй тайм), реализовав пенальти.
Чтобы повторить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира, Месси надо забить еще 6 голов.
Лео догнал Габриэля Батистуту по голам на чемпионатах мира. При этом Месси достиг 10 голов за 24 матча, Батисту понадобилось лишь 12 игр.
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