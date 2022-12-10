Овечкин забил 796-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота во 2-й игре кряду. До Хоу – 5 шайб, до Гретцки – 98

Капитан набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сиэтлом» (4:1).

Россиянин забросил 796-ю шайбу в регулярных чемпионатах и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894) и (801).

Овечкин забил в пустые ворота во второй игре подряд – в матче с «Филадельфией» (4:1) у него два таких гола.

Всего в 1303 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1439 (796+643) очков.

В 29 матчах текущего сезона форвард набрал 29 (16+13) баллов.