Овечкин забил 796-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота во 2-й игре кряду. До Хоу – 5 шайб, до Гретцки – 98
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сиэтлом» (4:1).
Россиянин забросил 796-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
Овечкин забил в пустые ворота во второй игре подряд – в матче с «Филадельфией» (4:1) у него два таких гола.
Всего в 1303 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1439 (796+643) очков.
В 29 матчах текущего сезона форвард набрал 29 (16+13) баллов.
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