Кин о Бразилии: «Не понимаю, как тренер может танцевать, когда игра еще не закончилась. Почему это нормально? Танцуйте в раздевалке или в ночном клубе»

Рой Кин возмущен, что игроки и тренер сборной Бразилии танцуют после забитых голов.

После матча Бразилии с Южной Кореей (4:1) Кин поднял тему танцев после голов, сказав: «Это неуважение к сопернику, еще и тренер – нехорошо. Это как смотреть «Танцы со звездами». Тите по этому поводу сказал: «Это часть нашей культуры. Если придется, я буду танцевать, но мне надо больше упражняться».

«Мне нравится смотреть на игру , мне нравятся их ценности. Когда ты думаешь о чемпионате мира, то Бразилия сразу приходит на ум. Я люблю смотреть на них, потому что они прекрасно играют в футбол, но не тогда, когда они танцуют, или когда их тренер начинает танцевать. Это неуважительно.

Я не понимаю, как тренер может танцевать, когда игра еще не закончилась. В 10 ярдах от него – тренер соперника, и он должен смотреть на это. Футбол – это про уважение. Танцуйте после матча в раздевалке или в ночном клубе, это не проблема.

Но почему для Бразилии нормально делать это во время игры? Если каждый будет танцевать после гола, матчи будут длиться по три дня.

Знаете, что они должны начать делать во время обучения на тренерскую лицензию? Забудьте о тактике, научите тренеров немного танцевать у кромки поля», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

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