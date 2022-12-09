«Барса» считает, что Мукоко лучше Эндрика, но сомневается, что его стоит подписывать. Боссы клуба думают, что нужен более опытный форвард

«Барселоне» интересен нападающий .

По данным Diario Sport, каталонский клуб рассматривает возможность подписания 18-летнего форварда и считает, что может выиграть за борьбу. К кандидатуре немца «Барса» обратилась после того, как уступила «Реалу» борьбу за 16-летнего нападающего . Сине-гранатовые считают трансфер Юссуфа более привлекательным вариантом, так как он адаптирован к европейскому футболу.

Срок действующего контракта Мукоко с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Соглашение еще не продлили. В «Барсе» знают, что форвард хочет перейти. В скором времени клуб проведет совещание, на котором решат, стоит ли подписывать этого игрока.

«Барселона» провела несколько встреч с агентами Эндрика, игрок общался с Хави. Однако клуб вышел из борьбы за него, когда узнал сумму сделки. «Барса» считает ее слишком высокой и не хочет рисковать, учитывая непростую финансовую ситуацию в клубе. В связи с этим «Барса» так и не сделала конкретного предложения по бразильцу.

Уже несколько клубов связались с Мукоко – в частности, «Челси». Но в «Барсе» считают, что игрок хочет либо продлить контракт с «Боруссией», либо продолжить карьеру в команде Хави.

В «Барсе» спорят о том, стоит ли пытаться подписать Мукоко. Есть мнение, что в команде и так много молодых игроков. В качествах Юссуфа не сомневаются, о нем поступают хорошие отзывы, но руководство клуба думает, что, возможно, стоит подписать более опытного нападающего. Клубу интересны все игроки, которые станут свободными агентами следующим летом.

точно усилит атаку следующим летом.

В этом сезоне у Мукоко шесть голов и три результативные передачи в 12 матчах Бундеслиги. Полную статистику нападающего, который был в составе сборной Германии на ЧМ-2022, можно найти здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ