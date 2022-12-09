«Барса» считает, что Мукоко лучше Эндрика, но сомневается, что его стоит подписывать. Боссы клуба думают, что нужен более опытный форвард
«Барселоне» интересен нападающий «Боруссии» Юссуф Мукоко.
По данным Diario Sport, каталонский клуб рассматривает возможность подписания 18-летнего форварда и считает, что может выиграть за борьбу. К кандидатуре немца «Барса» обратилась после того, как уступила «Реалу» борьбу за 16-летнего нападающего «Палмейрас» Эндрика. Сине-гранатовые считают трансфер Юссуфа более привлекательным вариантом, так как он адаптирован к европейскому футболу.
Срок действующего контракта Мукоко с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Соглашение еще не продлили. В «Барсе» знают, что форвард хочет перейти. В скором времени клуб проведет совещание, на котором решат, стоит ли подписывать этого игрока.
«Барселона» провела несколько встреч с агентами Эндрика, игрок общался с Хави. Однако клуб вышел из борьбы за него, когда узнал сумму сделки. «Барса» считает ее слишком высокой и не хочет рисковать, учитывая непростую финансовую ситуацию в клубе. В связи с этим «Барса» так и не сделала конкретного предложения по бразильцу.
Уже несколько клубов связались с Мукоко – в частности, «Челси». Но в «Барсе» считают, что игрок хочет либо продлить контракт с «Боруссией», либо продолжить карьеру в команде Хави.
В «Барсе» спорят о том, стоит ли пытаться подписать Мукоко. Есть мнение, что в команде и так много молодых игроков. В качествах Юссуфа не сомневаются, о нем поступают хорошие отзывы, но руководство клуба думает, что, возможно, стоит подписать более опытного нападающего. Клубу интересны все игроки, которые станут свободными агентами следующим летом.
«Барселона» точно усилит атаку следующим летом.
В этом сезоне у Мукоко шесть голов и три результативные передачи в 12 матчах Бундеслиги. Полную статистику нападающего, который был в составе сборной Германии на ЧМ-2022, можно найти здесь.
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