Шестеркин отразил 41 бросок «Колорадо» из 42 и 2 буллита из 2 в серии, одержав 3-ю победу подряд

Теги Рейнджерс Колорадо НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин отразил 41 бросок «Колорадо» из 42 и 2 буллита из 2 в серии.

Российский вратарь «Рейнджерс» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:1 Б). 

Он отразил 41 бросок из 42 в основное время и в овертайме, а также справился с обоими буллитами игроков «Эвеланш» в послематчевой серии (бросали Джей Ти Комфер и Микко Рантанен). 

Победа стала для Шестеркина 3-й подряд и 13-й в 21 матче сезона (91,7% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,50). 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные