Шестеркин отразил 41 бросок «Колорадо» из 42 и 2 буллита из 2 в серии, одержав 3-ю победу подряд

отразил 41 бросок «Колорадо» из 42 и 2 буллита из 2 в серии.

Российский вратарь был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против (2:1 Б).

Он отразил 41 бросок из 42 в основное время и в овертайме, а также справился с обоими буллитами игроков «Эвеланш» в послематчевой серии (бросали Джей Ти Комфер и Микко Рантанен).

Победа стала для Шестеркина 3-й подряд и 13-й в 21 матче сезона (91,7% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,50).