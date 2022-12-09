Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции в отношении российского и белорусского спорта

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Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не снимать санкции с российского и белорусского спорта.

Эти санкции включают запрет на проведение международных соревнований в России и Беларуси, на использование флага или гимна этих стран на спортивных мероприятиях.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям из-за ситуации на Украине.

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