Нидерланды отыгрались в матче с Аргентиной, уступая 0:2 к 83-й. Вегорст сделал дубль, сравняв на 101-й
Сборная Нидерландов совершила камбэк в матче с Аргентиной на ЧМ-2022.
К 83-й минуте команда Луи ван Гала проигрывала со счетом 0:2 после голов Науэля Молины и Лионеля Месси.
На 83-й Ваут Вегорст, вышедший на замену на 78-й минуте, отыграл один мяч после подачи Стевена Бергейса, а на 101-й минуте сравнял счет с паса Тена Копмейнерса после штрафного.
Команды сыграют в экстра-таймах. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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