Нидерланды отыгрались в матче с Аргентиной, уступая 0:2 к 83-й. Вегорст сделал дубль, сравняв на 101-й

Сборная Нидерландов совершила камбэк в матче с на .

К 83-й минуте команда Луи ван Гала проигрывала со счетом 0:2 после голов Науэля Молины и Лионеля Месси.

На 83-й , вышедший на замену на 78-й минуте, отыграл один мяч после подачи , а на 101-й минуте сравнял счет с паса после штрафного.

Команды сыграют в экстра-таймах. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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