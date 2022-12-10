Нидерланды отыгрались в матче с Аргентиной, уступая 0:2 к 83-й. Вегорст сделал дубль, сравняв на 101-й

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Сборная Нидерландов совершила камбэк в матче с Аргентиной на ЧМ-2022.

К 83-й минуте команда Луи ван Гала проигрывала со счетом 0:2 после голов Науэля Молины и Лионеля Месси.

На 83-й Ваут Вегорст, вышедший на замену на 78-й минуте, отыграл один мяч после подачи Стевена Бергейса, а на 101-й минуте сравнял счет с паса Тена Копмейнерса после штрафного.

Команды сыграют в экстра-таймах. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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