НБА. «Филадельфия» примет «Лейкерс», «Даллас» сыграет с «Милуоки» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.
Проигравшая три матча подряд «Филадельфия» примет на своей площадке «Лейкерс». «Миннесота» сыграет против бывшего клуба Руди Гобера «Юты».
«Даллас» Дончича встретится дома с «Милуоки» Адетокумбо.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 10 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 10 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 10 декабря, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 10 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 10 декабря, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 10 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 10 декабря, 04.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 10 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 10 декабря, 06.00, «American Airlines Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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