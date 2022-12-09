НБА. «Филадельфия» примет «Лейкерс», «Даллас» сыграет с «Милуоки» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.

Проигравшая три матча подряд «Филадельфия» примет на своей площадке «Лейкерс». «Миннесота» сыграет против бывшего клуба Руди Гобера «Юты».

«Даллас» Дончича встретится дома с «Милуоки» Адетокумбо.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Нью-Йорк
Дата проведения
10 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Орландо – Торонто
Дата проведения
10 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Индиана – Вашингтон
Дата проведения
10 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Кливленд – Сакраменто
Дата проведения
10 декабря, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Бруклин – Атланта
Дата проведения
10 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Лейкерс
Дата проведения
10 декабря, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Мемфис – Детройт
Дата проведения
10 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Финикс
Дата проведения
10 декабря, 04.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Юта – Миннесота
Дата проведения
10 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Даллас – Милуоки
Дата проведения
10 декабря, 06.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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