Малкин сделал 2 передачи в матче с «Баффало», не забив в 8-й раз подряд. У него 27 очков в 27 играх

сделал 2 передачи в матче с , не забив в 8-й раз подряд.

Форвард помог команде одержать победу над «Сэйбрс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

На его счету стало 27 (8+19) очков в 27 играх в текущем сезоне. Безголевая серия продлилась до 8 матчей.

Сегодня Малкин (18:52, 7:06 – в большинстве, полезность «0») нанес 5 бросков в створ и сделал 1 блок.

Статистика потерь и перехватов – 1:1, эффективность на точке вбрасывания – 50% (4 из 8). Также получил малый штраф.