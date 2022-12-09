Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под своей эгидой.

Исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх заявил, что в Азии нет больше причин для соблюдения защитных мер по отношению к российским и белорусским спортсменам. При этом он отметил, что действующие санкции будут соблюдаться.

В конце февраля Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям из-за ситуации на Украине.