Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой

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Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под своей эгидой.

Исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх заявил, что в Азии нет больше причин для соблюдения защитных мер по отношению к российским и белорусским спортсменам. При этом он отметил, что действующие санкции будут соблюдаться.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям из-за ситуации на Украине.

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