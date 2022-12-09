«Тите – худший тренер в истории Бразилии. Имбецил, ставь Неймара, пусть он забьет! Позор тебе». Экс-хавбек Нето о вылете сборной

Бывший полузащитник сборной Бразилии жестко раскритиковал Тите после вылета с .

уступила Хорватии по пенальти в 1/4 финала и покинула турнир.

«Я сказал, что бить должен . Это вина . Неймар не бил пенальти! Величайший пенальтист в мире. Ты не заслуживаешь быть там. Ты должен был позволить Неймару пробить пенальти.

Ты, осел, который в итоге получает страну, страдающую страну, где люди платят 300 реалов за футболку. Ты не думаешь о людях, о людях на улице, ты идиот. Ты проиграл чемпионат мира так легко.

Я просто подумал: первый пенальти, пусти Неймара. Он не сделал этого, и мы промахнулись. Затем, на последний пенальти, когда соперник забил четыре, он ставит [четвертым] Маркиньоса. Нет! Поставь Неймара, пусть он забьет, ты, имбецил.

Ты худший тренер в истории страны, бразильской сборной, позор тебе как тренеру. Я не собираюсь ругать игроков. Но ты самый большой позор страны, Тите», – заявил Нето.

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