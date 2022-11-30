Первые пары 1/8 ЧМ, борьба Роналду за гол, «Зенит» жалуется в ЭСК, Понсилуома выиграл в Контиолахти, скандал в сборной Бельгии, Ла Лига против «Ювентуса» и другие новости

1. На чемпионате мира в Катаре сборная США победила Иран (1:0) благодаря голу Кристиана Пулишича. Англия отгрузила три мяча Уэльсу (3:0, Рэшфорд сделал дубль), Эквадор проиграл Сенегалу (1:2), а Нидерланды обыграли Катар (2:0). Таким образом, в 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом, а команда Нидерландов – с США.

2. ФИФА заявила, что Роналду не коснулся мяча при 1-м голе Уругваю, это определили с помощью датчика. Сам Криштиану считает, что задел мяч, и написал об этом журналисту Пирсу Моргану. Более того, Португалия собиралась направить ФИФА доказательства, что гол забил Роналду.

3. «Локомотив» назначил Бориса Ротенберга директором департамента развития молодежного футбола.

4. КХЛ. «Металлург» забил 6 голов «Куньлуню» в гостях, СКА победил «Сочи».

5. Шведский биатлонист Мартин Понсилуома выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти, Лагрейд – 6-й, Йоханнес Бо – 12-й, Фийон-Майе – 15-й.

6. «Ювентус» подтвердил, что Андреа Аньелли, Павел Недвед и совет директоров ушли в отставку. Тренера Массимилиано Аллегри клуб увольнять не собирается.

7. «Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Промеса и Умярова в матче со «Спартаком», а также из-за красных Барриоса и Малкома.

8. НХЛ. «Питтсбург» уступил «Каролине» (2:3 ОТ), Андрей Свечников набрал 1+1, забросив 14-ю шайбу в сезоне, Кочетков отразил 30 бросков из 32. «Виннипег» разгромил «Колорадо» (5:0), Георгиев пропустил 5 шайб. Все результаты дня – здесь.

9. Появилась информация, что в сборной Бельгии очень плохая атмосфера. Де Брюйне и Куртуа не разговаривают несколько лет. Конфликтуют Азар и Троссард, а также Лукаку и Батшуайи. Пишут, что де Брюйне, Азар и Вертонген ссорились в раздевалке после 0:2 от Марокко, а Лукаку пришлось вмешаться, чтобы их успокоить. Азар опроверг сообщение о драке, Куртуа его поддержал.

10. НБА. 41+12+12 от Дончича помогли «Далласу» обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты.

11. Швейцарские юристы отказались представлять Камилу Валиеву на слушаниях в CAS, сообщает «Матч ТВ».

12. Ла Лига потребовала немедленно наложить на «Ювентус» спортивные санкции за нарушение финансового фэйр-плей. Ла Лига считает, что итальянский клуб нужно исключить из Серии А или Лиги чемпионов.

13. Финский нападающий Роопе Хинтц подписал 8-летний контракт с «Далласом» с зарплатой 8,45 млн долларов в год.

14. Стефани Фраппар назначена главным арбитром матча Германии с Коста-Рикой. Француженкаи станет первой женщиной-судьей на игре мужского чемпионата мира.

15. Игроков Ирана вызывали к Стражам исламской революции после отказа петь гимн. Сборной обещали подарки и машины до игры с Англией, но позже власти перешли к угрозам, пишет CNN. Также сообщается, что власти Ирана послали подставных фанатов на матч с Уэльсом, а также на игру с США.

16. Маттиа Бинотто покинул пост руководителя «Феррари».

17. У Леброна Джеймса самый высокий процент фальшивых подписчиков среди спортсменов. Криштиану Роналду – на 2-м месте.

18. Гюндоган и Рюдигер были против акции Германии с закрытыми ртами. Разные взгляды привели к трениям, но сейчас проблемы решены.

19. Экс-игрока «Спартака» Душана Петковича арестовали в Амстердаме, изъято 115 кг кокаина в ходе международной спецоперации.

20. Фаната заставили раздеться догола при обыске у стадиона в Катаре. Позднее его не пускали на матч из-за футболки и кепки сборной Англии в цветах радуги. Болельщика, выбежавшего на поле с радужным флагом во время матча Португалия – Уругвай, отпустили без последствий. А у фанатов сборной Испании отобрали флаг батальона «Азов»*.

Цитаты дня.

«В Россию сейчас летят все стрелы. В будущем найдется другая страна-изгой, может». Защитник «Урала» Иллой-Айет о ситуации в мире

Томас Бах: «Рекомендация не признавать соревнования в России и Беларуси, запрет на демонстрацию национальной символики этих стран должны оставаться в силе»

«США всегда маленькие. Иран, Россия с тобой!» Экран кинотеатра «Октябрь» на Арбате перед матчем ЧМ

Максим Канунников: «Слышу, что футболисты не заслуживают своих зарплат. Но посмотрите их путь, они отдали детство ради мечты»

«Нас три месяца учили болеть за Катар, предоставили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, трансферы». Болельщик о ЧМ-2022

Шнякин в комментариях Sports.ru ответил критикам: «Дикое вранье, что я не слежу за игрой. А борода у меня худшая на канале»

«Присуждение ЧМ Катару – скандал с явными признаками коррупции. Я бы не стал проводить его там, права человека необходимо соблюдать». Тебас о турнире

* Запрещенная в России террористическая организация.