уверен, что стал автором 1-го гола в ворота Уругвая.

На 54-й минуте сборная открыла счет в матче с . Сперва гол был записан на Роналду, но позже оказалось, что 37-летний игрок, вероятно, не коснулся мяча головой. Поэтому мяч переписали на полузащитника .

Как пишет O Jogo, после финального свистка Роналду был уверен, что забил этот гол. В телетрансляцию попали слова нападающего по этому поводу. Он сказал: «Касание было. Мяч коснулся меня!»

Как стало известно ранее, Португалия направит ФИФА доказательства того, что автором этого гола стал Роналду.

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