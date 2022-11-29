Роналду считает, что забил Уругваю. Уходя с поля, он сказал: «Мяч коснулся меня!»
Криштиану Роналду уверен, что стал автором 1-го гола в ворота Уругвая.
На 54-й минуте сборная Португалии открыла счет в матче с Уругваем. Сперва гол был записан на Роналду, но позже оказалось, что 37-летний игрок, вероятно, не коснулся мяча головой. Поэтому мяч переписали на полузащитника Бруну Фернандеша.
Как пишет O Jogo, после финального свистка Роналду был уверен, что забил этот гол. В телетрансляцию попали слова нападающего по этому поводу. Он сказал: «Касание было. Мяч коснулся меня!»
Как стало известно ранее, Португалия направит ФИФА доказательства того, что автором этого гола стал Роналду.
Гол Роналду переписали на Бруну! Криш коснулся кончиками волос или все-таки нет?
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