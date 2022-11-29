Куртуа опроверг слухи о драке Азара и Вертонгена: «В соцсетях слишком много лжи на пустом месте»

опроверг слухи о драке в раздевалке сборной Бельгии.

Напомним, ранее стало известно, что игроки сборной Бельгии Эден Азар и поссорились в раздевалке после поражения от Марокко со счетом 0:2. Ромелу Лукаку пришлось вмешаться, чтобы их успокоить.

В некоторых источниках появилась информация о том, что Азар и Вертонген подрались.

«Я был первым, кто разозлился, когда вернулся в раздевалку, потому что мы проиграли. Я пришел через 30 или 40 минут после финального свистка, потому что разговаривал с прессой.

Ничего не произошло, все были разочарованы после поражения. Тренер взял слово. В социальных сетях слишком много лжи на пустом месте. Описываемой ситуации не было.

Как команда, мы должны оставить негатив в стороне. Мы отличная команда, и мы знаем, что можем сделать», – сказал вратарь сборной Бельгии.