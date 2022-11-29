«Локомотив» назначил Бориса Ротенберга директором департамента развития молодежного футбола
Борис Ротенберг получил управленческую должность в «Локомотиве».
Московский клуб объявил, что Ротенберг назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола.
«Борис Борисович будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов. Она затрагивает всю клубную вертикаль «Локо», в которую входят команды всех возрастов железнодорожников.
Основная задача — подготовка игроков, которые будут максимально соответствовать требованиям главной команды», – сказано в сообщении клуба.
Ротенберг был игроком «Локомотива» с 2016 по 2022 год. На его счету 348 минут в 17 матчах за команду.
Комментарии