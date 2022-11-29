В сборной Бельгии очень плохая атмосфера. Де Брюйне и Куртуа не разговаривают несколько лет. Конфликтуют Азар и Троссард, а также Лукаку и Батшуайи

В сборной Бельгии очень плохая атмосфера – некоторые игроки не разговаривают друг с другом.

Как пишет L’Équipe, недавние слова полузащитника Кевина де Брюйне о шансах Бельгии победить на ЧМ-2022 задели защитника Яна Вертонгена. Он даже ответил на них публично, объяснив малое количество голов сборной тем, что «игроки атаки слишком старые».

По данным источника, в раздевалке очень плохая атмосфера, а некоторые игроки не разговаривают друг с другом. Например, это касается Кевина де Брюйне и , которые уже несколько лет игнорируют друг друга по личным причинам.

и Леандро Троссард тоже не разговаривают друг с другом. Конфликт также есть между и Миши Батшуайи.

В понедельник игроки сборной Бельгии провели кризисную встречу с Роберто Мартинесом, в ходе которой суровой критике подверглись решения тренера.

Бельгия сыграет в матче заключительного тура группового этапа против Хорватии. Матч состоится 1 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени.

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