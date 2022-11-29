В сборной Бельгии очень плохая атмосфера. Де Брюйне и Куртуа не разговаривают несколько лет. Конфликтуют Азар и Троссард, а также Лукаку и Батшуайи
В сборной Бельгии очень плохая атмосфера – некоторые игроки не разговаривают друг с другом.
Как пишет L’Équipe, недавние слова полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне о шансах Бельгии победить на ЧМ-2022 задели защитника Яна Вертонгена. Он даже ответил на них публично, объяснив малое количество голов сборной тем, что «игроки атаки слишком старые».
По данным источника, в раздевалке очень плохая атмосфера, а некоторые игроки не разговаривают друг с другом. Например, это касается Кевина де Брюйне и Тибо Куртуа, которые уже несколько лет игнорируют друг друга по личным причинам.
Эден Азар и Леандро Троссард тоже не разговаривают друг с другом. Конфликт также есть между Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи.
В понедельник игроки сборной Бельгии провели кризисную встречу с Роберто Мартинесом, в ходе которой суровой критике подверглись решения тренера.
Бельгия сыграет в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 против Хорватии. Матч состоится 1 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени.
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