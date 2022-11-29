Флаг батальона «Азов»* отобрали у фанатов сборной Испании на ЧМ-2022

У болельщиков сборной Испании на отобрали флаг батальона «Азов»*.

Фанаты сборной развернули флаг на трибунах во время матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против (1:1). Об этом сообщает со ссылкой на соцсети украинского футболиста .

«Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен», – написал Зозуля.

Зозуля назвал сотрудников ФИФА «жертвами российской пропаганды», призвал украинские власти вмешаться в ситуацию и пригрозил, что организации придется извиняться за свое решение.

* Запрещенная в России террористическая организация.