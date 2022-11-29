Рэшфорд забил первый на ЧМ-2022 гол ударом со штрафного. Форвард «МЮ» сделал дубль, отправив мяч в домик вратарю, и догнал Гакпо, Мбаппе и Валенсию
Маркус Рэшфорд забил прямым ударом со штрафного на ЧМ-2022.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» на 50-й минуте открыл счет в матче 3-го тура группового этапа с Уэльсом (3:0, второй тайм).
25-летний англичанин нанес мощный удар во вратарский угол, и голкипер «Лестера» Дэнни Уорд не смог парировать мяч.
Это первый гол со штрафного на чемпионате мира в Катаре. В матче Бельгии и Марокко (0:2) полузащитник Абдельхамид Сабири забил со штрафного с фланга. Однако мяч записали на защитника Ромена Саисса, который коснулся мяча.
На 68-й минуте Маркус сделал дубль, забив между ног вратарю.
Теперь у Рэшфорда три гола на турнире – он догнал в списке лучших бомбардиров Коди Гакпо (Нидерланды), Килиана Мбаппе (Франция) и Эннера Валенсию (Эквадор).
Подробная статистика выступлений Рэшфорда доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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