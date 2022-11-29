и продлили контракт на 8 лет и 67,6 миллиона долларов.

Техасский клуб сообщил о подписании долгосрочного соглашения с 26-летним финским нападающим.

Среднегодовая зарплата Хинтца по восьмилетнему соглашению составит 8,45 млн долларов.

Новый договор вступит в силу со следующего чемпионата. По текущему контракту кэпхит форварда составляет 3,15 млн долларов.

Хинтц набрал 24 (8+16) очка при полезности «плюс 13» в 22 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Он делит с Джо Павелски третье место в списке лучших бомбардиров «Старс».

В общей сложности финский нападающий провел 261 матч в НХЛ и записал на свой счет 194 (88+106) балла за результативность.

«Даллас» выбрал Хинтца во втором раунде драфта НХЛ-2015 под общим 49-м номером.