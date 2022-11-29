Хинтц подписал 8-летний контракт с «Далласом» с зарплатой 8,45 млн долларов в год
Роопе Хинтц и «Даллас» продлили контракт на 8 лет и 67,6 миллиона долларов.
Техасский клуб сообщил о подписании долгосрочного соглашения с 26-летним финским нападающим.
Среднегодовая зарплата Хинтца по восьмилетнему соглашению составит 8,45 млн долларов.
Новый договор вступит в силу со следующего чемпионата. По текущему контракту кэпхит форварда составляет 3,15 млн долларов.
Хинтц набрал 24 (8+16) очка при полезности «плюс 13» в 22 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Он делит с Джо Павелски третье место в списке лучших бомбардиров «Старс».
В общей сложности финский нападающий провел 261 матч в НХЛ и записал на свой счет 194 (88+106) балла за результативность.
«Даллас» выбрал Хинтца во втором раунде драфта НХЛ-2015 под общим 49-м номером.
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