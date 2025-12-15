  • Спортс
Слуцкий о назначении Василия Березуцкого в «Урал»: «Я принимал участие. Высоко оцениваю его как тренера»

Слуцкий: принимал участие в назначении Василия Березуцкого в «Урал».

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своем содействии в назначении Василия Березуцкого в «Урал».

— Удивились, что он вернулся в Россию тренировать?

— Я не могу удивляться, потому что я принимал участие даже, скажем так.

— И что советовали?

— Васе или клубу, который мне звонил по Васе? Я с двух сторон советовал, чтобы это произошло.

— Про лоббизм Мутко писали несколько источников, что Мутко якобы лоббировал Кержакова в «Урал»?

— Значит, смотри, что означает это все. Если Виталий Леонтьевич лоббировал Кержакова с одной стороны, а я с другой стороны лоббировал Васю Березуцкого, кто более сильный лоббист?

— Почему вам это кажется удачной историей?

— Ну, я просто Васю очень высоко оцениваю как тренера.

— Это понятно, но вот именно в контексте этого клуба, этой лиги и так далее?

— Во-первых, они, скорее всего, выйдут, потому что у них достаточно большой отрыв, и это история такого плавного перехода из ФНЛ в Премьер-лигу. А во-вторых, там все есть: база, инфраструктура, стадион, все под Премьер-лигу. Там достаточно интересная команда, там много молодых игроков. Мне кажется, для первой работы Васи в России это очень хороший вариант.

— Но работать с Григорием Викторовичем [Ивановым] это не просто, это специфично.

— У Васи очень в этом плане сильный характер. Я думаю, что Григорий Викторович с таким тренером, с таким характером еще не работал. То, что есть условно вариант разосраться, наверное, он есть у любого тренера, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Fonbet.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: YouTube-канал Fonbet.
