Игроков Ирана вызывали к Стражам исламской революции после отказа петь гимн. Сборной обещали подарки и машины до игры с Англией, но позже власти перешли к угрозам (CNN)
На игроков сборной Ирана оказывали давление из-за отказа петь гимн перед игрой с Англией.
Как пишет CNN со ссылкой на свой источник, после отказа от исполнения гимна перед игрой 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Англии игроков сборной Ирана вызвали на встречу со Стражами исламской революции.
Как сообщает источник, игрокам сказали, что их семьи столкнутся с «жестокостью и пытками», если перед матчем с Уэльсом футболисты не будут петь гимн или присоединятся к какой-либо другой политической акции, направленной против действующей власти.
Перед матчем с Уэльсом (2:0) игроки сборной Ирана всем составом пели гимн.
Источник сообщил, что перед игрой с Англией футболистам обещали «подарки и машины», но после отказа команды от исполнения гимна представители власти перешли к угрозам в адрес игроков и их семей.
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