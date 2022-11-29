У игроков сборной Бельгии был конфликт после игры с Марокко (0:2).

В раздевалке после поражения в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 вспыхнула ссора между Кевином де Брюйне, Эденом Азаром и .

По данным L’Équipe, Азар кричал Вертонгену, что защитники играют слишком медленно.

Нападающему Ромелу Лукаку пришлось вмешаться, чтобы успокоить партнеров по команде.

Ранее сообщалось, что в сборной Бельгии очень плохая атмосфера. Кевин де Брюйне уже несколько лет не разговаривает с Тибо Куртуа, и Леандро Троссард тоже игнорируют друг друга. Конфликт также есть между Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи.

Бельгия сыграет в матче заключительного тура группового этапа против Хорватии. Матч состоится 1 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени.

Хорватия и Марокко могут лишить Бельгию плей-офф. Какие там расклады?

«У Бельгии нет шансов выиграть ЧМ, мы слишком стары». Проверили мысль Де Брюйне – он прав

Постаревшая Бельгия = имитация современного футбола. С Марокко был Азар-опорник (шок!)