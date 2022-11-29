Де Брюйне, Азар и Вертонген ссорились в раздевалке после 0:2 от Марокко. Лукаку пришлось вмешаться, чтобы их успокоить
У игроков сборной Бельгии был конфликт после игры с Марокко (0:2).
В раздевалке после поражения в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 вспыхнула ссора между Кевином де Брюйне, Эденом Азаром и Яном Вертонгеном.
По данным L’Équipe, Азар кричал Вертонгену, что защитники играют слишком медленно.
Нападающему Ромелу Лукаку пришлось вмешаться, чтобы успокоить партнеров по команде.
Ранее сообщалось, что в сборной Бельгии очень плохая атмосфера. Кевин де Брюйне уже несколько лет не разговаривает с Тибо Куртуа, Эден Азар и Леандро Троссард тоже игнорируют друг друга. Конфликт также есть между Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи.
Бельгия сыграет в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 против Хорватии. Матч состоится 1 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени.
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