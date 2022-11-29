Болельщика, выбежавшего на поле с радужным флагом во время матча Португалия – Уругвай, отпустили без последствий

Болельщик, выбежавший на поле во время матча , опубликовал послание в соцсетях.

Итальянец Марио Ферри, выбежавший на поле с радужным флагом во время матча группового этапа между сборными Португалии и Уругвая (2:0), отпущен на свободу. Никаких последствий за этот инцидент ему не грозит.

«Столько эмоций в этот момент… Никаких последствий, я свободен!» – написал активист в социальных сетях, опубликовав фото своей акции.

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалии с Уругваем. Его быстро поймали, иранский судья унес флаг