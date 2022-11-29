Португалия направит ФИФА доказательства, что Роналду забил 1-й гол Уругваю (Эду Агирре)

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FPF хочет, чтобы 1-й гол в игре с Уругваем записали на Криштиану Роналду.

Федерация футбола Португалии направит в ФИФА доказательства того, что первый мяч в игре 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Португалии и Уругвая (2:0) забил Криштиану Роналду, сообщил в эфире El Chiringuito журналист Эду Агирре, который дружит с форвардом.

На 54-й минуте сборная Португалии открыла счет в матче с Уругваем. Сперва гол был записан на Роналду, но позже оказалось, что 37-летний игрок не коснулся мяча головой. Поэтому мяч переписали на полузащитника Бруну Фернандеша.

Гол Роналду переписали на Бруну! Криш коснулся кончиками волос или все-таки нет?

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