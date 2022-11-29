Швейцарские юристы отказались представлять Камилу Валиеву на слушаниях в CAS («Матч ТВ»)

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Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd отказалась от сотрудничества со стороной российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает «Матч ТВ».

Эта фирма представляла Валиеву на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в CAS и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года.

По информации «Матч ТВ», вероятнее всего, Валиеву теперь будут представлять российские юристы.

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