Швейцарские юристы отказались представлять Камилу Валиеву на слушаниях в CAS («Матч ТВ»)

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd отказалась от сотрудничества со стороной российской фигуристки , сообщает «Матч ТВ».

Эта фирма представляла Валиеву на слушаниях в Спортивном арбитражном суде ( ) на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в CAS и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года.

По информации «Матч ТВ», вероятнее всего, Валиеву теперь будут представлять российские юристы.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме