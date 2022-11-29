«Ювентус» подтвердил, что Аньелли, Недвед и совет директоров ушли в отставку

У полностью сменится руководство.

Итальянский клуб опубликовал заявление по итогам внеочередного заседания совета директоров. На нем все члены совета директоров «Ювентуса» подали в отставку.

Кроме того, в отставку подали , занимавший пост президента «Ювентуса», , который был вице-президентом клуба, а также , занимавший пост гендиректора. Отмечается, что совет директоров «Ювентуса» попросил Арривабене остаться на посту гендиректора.

Нынешний совет директоров будет работать до 18 января 2023 года, когда состоится собрание акционеров «Ювентуса». На этом заседании будут назначены новые члены совета директоров клуба.

Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года. При нем клуб 9 лет подряд был чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, по 5 раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии.