«Нас три месяца учили болеть за Катар, предоставили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, трансферы». Болельщик о ЧМ-2022
Болельщик рассказал, на каких условиях стал фанатом сборной Катара на ЧМ-2022.
Человек попросил не раскрывать свое имя из соображений безопасности. Также неизвестно, в какой стране он проживает на постоянной основе.
«Катар искал желающих по странам арабского мира. Набирали группу, а потом тренировали нас три месяца – учили болеть. Нам предоставили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, трансферы.
Мы все живем в одном отеле, а 1 декабря уже улетаем обратно каждый в свою страну», – сказал болельщик.
Катарцы нанимают массовку из Индии, которая изображает болельщиков разных стран, и не разрешают журналистам снимать на улице😳😳😳
Катар первым проиграл 3 матча на домашнем ЧМ и установил антирекорд по пропущенным голам для хозяев – 7
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