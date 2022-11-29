«Нас три месяца учили болеть за Катар, предоставили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, трансферы». Болельщик о ЧМ-2022

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Болельщик рассказал, на каких условиях стал фанатом сборной Катара на ЧМ-2022.

Человек попросил не раскрывать свое имя из соображений безопасности. Также неизвестно, в какой стране он проживает на постоянной основе.

«Катар искал желающих по странам арабского мира. Набирали группу, а потом тренировали нас три месяца – учили болеть. Нам предоставили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, трансферы.

Мы все живем в одном отеле, а 1 декабря уже улетаем обратно каждый в свою страну», – сказал болельщик.

Катарцы нанимают массовку из Индии, которая изображает болельщиков разных стран, и не разрешают журналистам снимать на улице😳😳😳

Катар первым проиграл 3 матча на домашнем ЧМ и установил антирекорд по пропущенным голам для хозяев – 7

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